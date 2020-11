Juve Women – Alle 12:30 le ragazze in campo contro il Sassuolo

TORINO – Torna anche la Serie A Femminile e tra poco scenderanno in campo anche le ragazze della Juventus Women. Alle 12:30, infatti, la squadra allenata da Rita Guarino affronterà il Sassuolo in casa, in una sfida molto importante per il campionato delle bianconere. Per questo, la società ha voluto ricordare sui social l’appuntamento per il match: con un post sulla pagina Twitter ufficiale della Juve Women, il club ha mostrato la locandina dello scontro odierno. In bocca al lupo alle ragazze bianconere!