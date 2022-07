Italia femminile, grande seguito di pubblico anche contro l’Islanda

L'Italia femminile ha avuto un inizio difficile in questo Europeo in Inghilterra. Dopo la debacle della prima partita, dove era arrivata una sconfitta per 5-1 contro la Francia, le Azzurre hanno conquistato il primo punto nel torneo contro l'Islanda. Al Manchester City Academy Stadium la squadra guidata da Milena Bertolini è andata subito sotto, dopo appena 3 minuti, ma ha saputo reagire, trovando il pari nella ripresa con Bergamaschi. L'Italia poi ha avuto anche le occasioni per vincere la gara, ma il palo e la mancata precisione non hanno permesso alle nostre ragazze di portare a casa i preziosi tre punti. Ora tutto si deciderà nell'ultimo turno. Lunedì alle ore 21 le Azzurre se la vedranno con il Belgio, con un solo obiettivo in testa: vincere per qualificarsi ai quarti di finale. Per farlo, nell'altra gara del girone, servirà anche che l'Islanda non batta la Francia.