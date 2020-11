Guarino sulla nomination ai Best FIFA Awards: “Grazie ad ogni giocatrice”

TORINO – Ancora grandissimi risultati raggiunti dalla Juve Women, questa volta in campo individuale. Infatti, l’allenatrice delle ragazze bianconere Rita Guarino ha ricevuto la nomination ai Best FIFA Awards come miglior tecnico di calcio femminile. La guida della Vecchia Signora ha voluto commentare questo grande traguardo personale su Instagram:

“Sono orgogliosa e onorata di essere stato nominata per il miglior allenatore femminile FIFA. Grazie alla FIFA Women’s World Cup per questa candidatura. Grazie al mio club, la Juventus Grazie al mio staff e a tutti i fan. Ma soprattutto grazie a ogni mia singola giocatrice. Loro sono la chiave del successo di ogni allenatore“.