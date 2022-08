Girelli: “Essere qui è un onore, abbiamo voglia di rivincita”

Cristiana Girelli, attaccante della JuventusWomen e della Nazionaleitaliana, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Nazionale. Ecco le sue parole: "Il sogno mondiale passa da queste due partite decisive. Siamo arrivate a questo punto del percorso in modo positivo. È un sogno che vogliamo rivivere, sappiamo bene cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettere in campo tutta la nostra anima e le nostre qualità per vincere. Abbiamo tantissima voglia di rivincita dopo l'Europeo. Giocare queste due partite decisive è un bene per vivere emozioni forti, siamo pronte per giocarci queste due partite con tranquillità e determinazione".