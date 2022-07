Europei Women’s 2022, sul sito della FIGC uno speciale per l’Italia

Il sito della FIGC metterà a disposizione un settore sul sito per poter seguire in tutto e per tutto la Nazionale femminile all'Europeo.

redazionejuvenews

Domani la Nazionaleitaliana femminile inizierà il proprio percorso nell'Europeo di categoria. Il sito della FIGC ha comunicato che verrà inaugurata una sezione per seguire le azzurre in ogni momento. Ecco la nota: "Una sezione speciale per seguire la Nazionale Femminile nel corso di UEFA Women’s EURO 2022, in programma in Inghilterra dal dal 6 al 31 luglio: news, approfondimenti, curiosità, statistiche, contenuti esclusivi, direttamente dal ritiro delle Azzurre a Blackburn, dove è previsto il quartier generale italiano, dagli stadi di Rotheram e Manchester e da Casa Azzurri, per la prima volta presente in una fase finale di un torneo femminile per accogliere i tifosi, i Media e gli sponsor della Nazionale.

Le immagini e le schede delle 23 Azzurre Dopo le emozioni del Mondiale 2019, quando milioni di telespettatori si innamorarono delle “Ragazze Mondiali”, la Nazionale Femminile sarà impegnata in un Europeo che si annuncia come l’evento sportivo dell’estate 2022 e per l’occasione la FIGC seguirà le Azzurre giorno per giorno, insieme ai principali Media italiani, con una ampia produzione di contenuti esclusivi, per permettere a tutti gli appassionati di vivere il torneo al fianco delle ragazze. Ogni giorno sul sito della FIGC le ultime notizie dal ritiro della squadra e da “Casa Azzurri Inghilterra”, con video e foto esclusivi, il match center con le statistiche sulla Nazionale, il live match interattivo, le schede delle calciatrici convocate con i dati nelle Qualificazioni, nella Fase Finale e nella Serie A 2021-22. E ancora le principali informazioni sulle avversarie e gli approfondimenti sulla storia delle Azzurre e il loro cammino nell’Europeo. La mediagallery delle Azzurre Le Azzurre a Women’s Euro 2022. Questa sarà la 13ª edizione dei Campionati Europei Femminili UEFA, il cui primo torneo ufficiale si tenne nel 1984. Considerando l'edizione del 2005, l'Inghilterra diventerà il secondo paese ad ospitare interamente il torneo in più di un'occasione, dopo la Germania (nel 1989 e nel 2001). Si tratta della seconda edizione con Fase Finale a 16 squadre. L’ Irlanda del Nord è l’unica al debutto assoluto nel torneo. L’Italia è inserita nel girone D con Francia, Islanda e Belgio.

La prima partita si giocherà domenica 10 luglio alle 21 (ora italiana) a Rotherham contro la Francia; gli altri due impegni della Nazionale nel Gruppo D sono in programma giovedì 14 luglio alle 17 contro l'Islanda e lunedì 18 alle 21 contro il Belgio, entrambi al Manchester City Academy Stadium. Quella in Inghilterra sarà la 13a partecipazione della Nazionale femminile all’Europeo, sulle 14 edizioni totali disputate (unica assenza nel 1995). Il miglior risultato ottenuto è il 2° posto, conquistato per due volte, nel 1993 e nel 1997. La Nazionale Femminile, che ha fatto il suo esordio nel 1968, quando la disciplina non faceva ancora parte della FIGC, ha festeggiato a marzo i suoi 54 anni di storia: finora 511 gare disputate, con 296 vittorie, 82 pareggi e 133 sconfitte, 1107 gol segnati e 537 subìti. Tra le 23 calciatrici in rosa, la capitana Sara Gama detiene il record di presenze in Nazionale (135), davanti a Cristiana Girelli (91) e Barbara Bonansea (82). La Girelli è invece in testa alla graduatoria dei bomber (33), davanti a Daniela Sabatino (33) e Bonansea (26)".