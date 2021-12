Cabrini: “La Juventus Women è una delle migliori. Ogni anno fornisce giocatrici alla Nazionale”

L'ex giocatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra femminile

La JuveWomen guidata da Joe Montemurro continua a stupire e nella giornata di oggi ha battuto anche il Sassuolo per 2-0. Partita che non è mai stata messa in discussione ed è stata sempre gestita e controllata dalle ragazze in maglia bianconera che, hanno portato a casa 3 punti preziosissimi in ottica Scudetto. A decidere il match è stata l'attaccante Cristiana Girelli, autrice di una doppietta realizzata nella ripresa.