Braghin: “Sarà una stagione complicata, in arrivo nuovi innesti”

Stefano Braghin , dirigente della Juventus Women , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Abbiamo l’onore di essere allo Stadium ulteriore dimostrazione dell’importanza di questo progetto all’intero di questo club. Iniziamo la stagione più complicata, perché ripetersi è sempre difficile. Lo stiamo facendo da 5 anni, è qualcosa di straordinario, ma ripetersi è sempre complicato. È difficile confermarsi e vincere, perché la vittoria ti seduce. La sconfitta ti porta all’autocritica e all’autoanalisi. Il grande rischio è di pensare che abbiamo capito tutto e che risuccederà solo perché è già successo, ma ogni anno è sempre più difficile. Sono le relazione che si vanno a creare all’interno di un gruppo sia in campo che fuori a fare la differenza. Tutti insieme dobbiamo relazionarci per vincere. Come dice sempre il nostro presidente la prossima vittoria sarà la più bella: questo è il nostro obiettivo anche se non sarà semplice".

Sulla prossima stagione: "A livello europeo vogliamo riconfermarci nella fase a gruppi, che non è costante ma è molto importante. In quest’ottica vogliamo migliorare il ranking europeo: sedici posti li abbiamo mangiati, ne restano ancora nove. I quarti di finale non sono semplici da raggiungere: vogliamo lavorare in quest’ottica. Sul mercato siamo intervenuti un po’ in tutti i settori. Abbiamo acquistato giocatrici più posizionali che statiche, giocatrici offensive duttili come Cantore, tornata da Sassuolo e Lineth, che viene da un grandissimo club come il Bayern e che dal giorno uno ha voluto la Juventus. Ci porta qualità e doti funzionali al nostro gioco, oltre ad una grande esperienza internazionale. Con Staskova c’erano caratteristiche diverse, ma aveva esigenze diverse quindi ci siamo separati. A centrocampo abbiamo aggiunto una delle giocatrici migliori a livello europeo come Sarah. Non stiamo riuscendo a trovare casa per tutte le sue coppe. Avevamo bisogno di esperienza, fisicità e qualità tecniche".