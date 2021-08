Bonansea: “Contro il St Polten sarà tosta, sarebbe bello passare il turno”

Le parole delle calciatrice in vista della partita di WUCL

La Juventus Women di Joe Montemurro ha trovato mercoledì la sua prima vittoria in Women's Champions League contro i macedoni del Kamenica Sasa, battuti con un pirotecnico 12-0. Il percorso europeo delle bianconere proseguirà questa sera contro il St. Polten, che ha eliminato il Besiktas con un secco 7-0. Le ragazze di Joe Montemurro sono pronte alla partita e a continuare ad inseguire il loro sogno europeo, come dimostrato e confermato dalle parole dell'attaccante Barbara Bonansea, intervistata dai microfoni di JTV per presentare la partita.

KAMENICA SASA - "È stata una bella partita, siamo state brave a cercare di imporre sempre il nostro gioco. Un lato positivo è stato quello di provare a fare le nostre giocate, come ci chiede sempre il mister. Dispiace di non aver sempre finalizzato, potevamo fare qualcosa in più, 12-0 come prima vittoria in Champions va bene".