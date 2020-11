Bertolini, ct Italia Femminile: “Felice per Gama vicepresidente dell’AIC”

TORINO – Domani torna in campo la Nazionale Italiana Femminile di Calcio, che affronterà la Danimarca per le qualificazioni all’Europeo 2022. Nel frattempo, sono arrivata buone notizie per la Juve Women, specialmente per una giocatrice: parliamo di Sara Gama, capitana delle bianconere e della Nazionale, nominata vicepresidente dell’AIC. Di questo speciale traguardo, ha voluto parlare anche Milena Bertolini, ct delle Azzurre, intervenuta ai microfoni di Radio Anch’Io Sport:

“Sono felice per la nomina di Gama a vicepresidente dell’AIC. Lei è una ragazza che sta dando moltissimo per il calcio femminile nel nostro paese e sta dimostrando tanto sia in campo che fuori. Questo è un grande passo in avanti, specialmente contro i pregiudizi legati alla figura della donna nei ruoli di comando, che ancora oggi sono molto forti. Nelle varie Federazioni non c’è neanche un presidente donna: c’è bisogno di cambiare, perché le donne possono offrire degli aiuti molto importanti“.