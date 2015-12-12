Juventus-Tottenham: Allegri sceglie il 4231, dentro Bernardeschi
In vista della gara di Champions, il tecnico toscano opta per l'ex viola, Sturaro in panchina.
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Il talento del Tottenham, incastrato da un video hot già diffuso in rete, si affida agli avvocati per risolvere la questione
Il gol del Pipita decide il match dello Juventus Stadium
Questi i voti dei protagonisti in campo al termine della finale di Coppa Italia
Ad Alvaro bastano una manciata di minuti per fiutare e realizzare una rete. L’ultima regala un altro trofeo ai bianconeri, un regalo d’addio.
Il DS dei bianconeri, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Morata e di Evra
Dopo il Gol di Mandzukic nel primo tempo, Kalinic pareggia a dieci minuti dalla fine. Morata riporta in vantaggio i bianconeri. Rigore nel finale per la Fiorentina ma Buffon para e fa trionfare la sua…
La Juve batte la Lazio nella trentaquattresima giornata di Serie A. Nel 3-0 dello Stadium apre Mandzukic nel primo tempo e Dybala mette in cassaforte la vittoria con una doppietta nella ripresa.
Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio
Si imbufalisce Allegri con Morata, l'inutile cartellino giallo nel secondo tempo contro il Palermo gli costerà la Lazio
Al termine di Juventus-Palermo ha parlato ai microfoni di Premium Sport il tecnico bianconero Massimiliano Allegri
Al termine della roboante vittoria per 4-0 sul Palermo Juan Cuadrado ha parlato nell'intervista flash ai microfoni di Premium Sport
Le pagelle dei bianconeri dopo il pareggio in casa del Bologna per 0-0
Rassegna stampa: Il titolo di Tuttosport
IL MATCH | Sarà Massa a dirigere Frosinone - Juventus. Ecco tutti gli arbitri della 24esima giornata
DIRETTA LIVE / Juventus - Verona: la probabile formazione dei bianconeri
La gara degli ex