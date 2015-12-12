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Dele Alli - Tottenham

Tottenham: Dele Alli, scandalo a luci rosse

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Il talento del Tottenham, incastrato da un video hot già diffuso in rete, si affida agli avvocati per risolvere la questione

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JUVE-LAZIO / Rivivi il match con le immagini dallo Stadium

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La Juve batte la Lazio nella trentaquattresima giornata di Serie A. Nel 3-0 dello Stadium apre Mandzukic nel primo tempo e Dybala mette in cassaforte la vittoria con una doppietta nella ripresa.