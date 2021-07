Verratti: “Bonucci e Chiellini? Più passa il tempo e più diventano forti. Sono due fenomeni”

Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa

Marco Verratti , centrocampista della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale degli Europei contro l'Inghilterra. Di seguito riportiamo alcuni stralci delle sue parole in cui ha elogiato anche diversi giocatori bianconeri : " Bonucci e Chiellini? Più passa il tempo e più diventano forti . Ti danno quella fiducia che ti permette, da centrocampista, di poter pressare. Dietro siamo coperti da due Fenomeni, sono i più rappresentativi di questa Nazionale e siamo felici di averli in squadra. La finale Facile da preparare. Chi gioca dall'inizio o solo un minuto dà la vita per questa squadra. Sono momenti che, anche se spero di no, potrebbero non ripetersi più. Non c'è bisogno di caricare la gara, tutti saranno al cento per cento. Certe gare bisogna vincerle e vogliono farlo anche loro che non hanno mai vinto. Saranno i dettagli a essere fondamentali, dovremo concentrarci sul gioco e scordarci il resto. C'è pressione, la squadra che ha più voglia di divertirsi, di prenderla più alla leggera, può avere un grande vantaggio".

"Mancini? Ha fatto un grande lavoro ovunque è stato. Criticato in Inghilterra? Nel calcio basta non vincere per essere criticato, prima o poi tocca a tutti. I risultati, in questo mondo, sono la cosa più importante. Per noi ha fatto un risultato stupendo, per noi è speciale. Ci ha dato fiducia quando era persa a causa dei risultati, per delle situazioni spiacevoli. E' stato l'allenatore perfetto per ritrovare questo entusiasmo, per tornare a farci sorridere in mezzo al campo. E i risultati gli hanno dato ragione, sono 33 partite che non perdiamo. A voi piacciono i numeri e fa capire il suo lavoro. Inghilterra? Ci ho esordito in Nazionale nel 2012, ci ho esordito al Mondiale. E poi è una gara tra due grandi Nazionali che meritano di avere questa opportunità, di essere in finale. Abbiamo fatto entrambe un grande percorso, domenica purtroppo vincerà solo una. Speriamo di essere noi".