Fabregas: “Italia-Spagna finale anticipata. Chi vince ha le mani sull’Europeo”

Il calciatore ha parlato della partita di questa sera

L'ex calciatore del Barcellona e della Nazionale Spagnola Cesc Fabregas, oggi al Monaco, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW della partita di questa sera tra l'Italia e la Spagna, valevole per la semifinale dell'Europeo in corso. Le due squadre arrivano alla partita dopo percorsi diversi ma simili, e questa sera si giocheranno l'accesso alla finale: "Mi sto godendo a distanza le partite dei miei ex compagni. La Roja di Luis Enrique può tornare sul tetto d'Europa. Ho bellissimi ricordi del mio percorso con la Nazionale spagnola, non potrei certo non averli dopo tutto quello che ho vinto e i campioni illustri con cui ho giocato. Parliamo però di presente e di Euro 2020, quella di stasera a Wembley sarà una finale anticipata".