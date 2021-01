UFFICIALE: Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus

TORINO – La Juventus mette a segno un altro colpo di mercato. Nell’ultima settimana della sessione invernale, il club sta lavorando senza sosta, per cercare di rinforzare sempre di più la rosa della squadra. Vari nomi stanno circolando dalle parti della Continassa, ma al momento nessuna operazione di spicco è stata messa a segno.

Tuttavia, nel giorno dopo la vittoria nei quarti di finale della Coppa Italia contro la SPAL, il club bianconero ufficializza il primo affare di questa sessione invernale. Si tratta di Marley Aké, giovane esterno sinistro francese cresciuto nell’Olympique Marsiglia che andrà a rinforzare la seconda squadra. Il Chief Football Officer Fabio Paratici lo ha preso proprio dai marsigliesi, dando loro in cambio un altro giovane. Stiamo parlando del giovane Franco Tongya, centrocampista classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del club bianconero. Dopo 11 anni con la Juventus e 10 presenze con l’Under-23 di Lamberto Zauli, il giovane azzurrino lascia Torino e si trasferisce in Francia. La società ha dato l’annuncio dell’affare con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web.

Ecco, dunque, il comunicato ufficiale della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Olympique de Marseille SASP i seguenti accordi:

Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marley Aké a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2025;

Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 8 milioni".