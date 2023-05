Mercato Juve / Terremoto bianconero: “Addio a 8 giocatori” | News

La Juventus ha necessità di ribaltare la rosa. Ci sono dei calciatori su cui il rinnovo di contratto è ancora in bilico e ce ne sono altri a fine ciclo. In generale, la situazione sarà completamente da rivedere. Al netto di quello che accadrà con Allegri - che al 90% rimarrà sulla panchina della Juventus - la dirigenza sa comunque molto bene che saranno necessari dei cambiamenti. Per questa ragione il prossimo passo da parte dei bianconeri sarà quello di provare a capire quello che accadrà, possibilmente con largo anticipo.

Per questo motivo su Juvenews.eu abbiamo deciso di aggiornare le cifre relative al borsino del calciomercato parlandovi di quello che potrebbe avvenire proprio rispetto alle cessioni. Chi rischia l'addio? Chi potrebbe andare via? Ci sono dei calciatori che sembrano molto più vicini ai saluti mentre altri, un po' a sorpresa, potrebbero restare. Per fare il punto della situazione, non ci resta altro da fare che presentarvi il nostro borsino aggiornato con tutte le cifre e tutti i numeri: iniziamo subito<<<