Juve, Scamacca sempre nel mirino

TORINO- La Juventus, dopo la vittoria di Genova, è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la trasferta di Coppa Italia in casa dell’Inter, prevista per martedì sera. Non c’è però solo l’argomento campo a tenere banco in casa bianconera, ma anche quello relativo al mercato. Ultimi giorni di trattative per i club di Serie A, che stanno lavorando senza sosta sia ai possibili affari in entrata che a quelli in uscita. E la Vecchia Signora, ovviamente, non si estranea a questo discorso.

I campioni d’Italia in carica sono in cerca di possibili occasioni dell’ultimo minuto. L’obiettivo è quello di rinforzare il reparto offensivo, che manca di un centravanti che possa consentire ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo di rifiatare di tanto in tanto. Tra i nomi sulla lista del ds Fabio Paratici c’è sempre quello di Gianluca Scamacca, attaccate in forza al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, la Juventus potrebbe tornare con decisione sul giovane bomber el caso se ne presentasse la possibilità nelle prossime ore. L’ostacolo maggiore, però, è sempre la formula del possibile trasferimento. I bianconeri vorrebbero portare Sacamacca a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Sassuolo, che come detto è detentore del cartellino, preferirebbe una cessione a titolo definitivo o, tutt’al più, un prestito con obbligo di riscatto.

Non si esclude, poi, che Scamacca possa tornare in terra emiliana per rimanere agli ordini di mister De Zerbi. I continui problemi fisici e le difficoltà che sta riscontrando il numero 9 titolare Francesco Caputo, infatti, potrebbero convincere i neroverdi a puntare sull'attuale genoano per rinforzare il reparto offensivo della squadra.