Calciomercato Juventus / Obiettivo a sorpresa: Cherubini ci pensa sul serio!

Il Mondiale che sta andando in scena in Qatar non sarà interessante come se partecipasse anche l'Italia, ma resta comunque una vetrina importante per scoprire nuovi talenti da ingaggiare per le squadre di club. Gli osservatori della Juventus sono stati attentissimi in tal senso. Il nuovo diktat della società prevede l'investimento su calciatori che abbiamo costi accessibili, ma che siano in grado di portare un contributo tangibile alla rosa bianconera. Cherubini ed il suo staff hanno già messo nel mirino diversi profili, alcuni già affermatissimi come Gvardiol, che ha un valore che sfiora i 60 milioni. Altri emergenti, come il nuovo centravanti del Portogallo, Goncalo Ramos, che sta facendo mirabilie in Qatar. In queste ultime ore, tuttavia, si sta parlando di un nome totalmente a sorpresa, mai stato accostato alla Vecchia Signora<<<