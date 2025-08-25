Calciomercato Juve, il Milan si allontana da Vlahovic. Ma in Premier... - JuveNews.eu
Home > Calciomercato Juve

Calciomercato Juve, il Milan si allontana da Vlahovic. Ma in Premier…

redazionejuvenews
25 Agosto, 14:00
Dusan Vlahovic
Nonostante il gol del definitivo 2-0 nella gara di ieri, per la Juventus è ancora possibile una cessione di Dusan Vlahovic

Nella gara di ieri sera, Juventus-Parma, Dusan Vlahovic è subentrato nell’ultimo quarto d’ora e ha chiuso i conti con il 2-0. Il serbo resta un giocatore importante, ma la società valuta la sua partenza come un’opzione concreta. Il Milan sembra essere ormai defilato, essendo in trattativa con Harder, mentre alcune squadre di Premier League si sono interessate alla situazione.

Diversi club inglesi hanno sondato la possibilità di inserirsi sul numero 9 della Juventus. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma con il mercato inglese pronto a muoversi negli ultimissimi giorni, non è escluso un rilancio a sorpresa. La richiesta minima della Vecchia Signora è di 18 milioni di euro.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 25 Agosto, 13:32
Calciomercato Juve, l’approdo di Zhegrova incerto. È legato a due uscite
L'approdo in maglia Juve di Edon Zhegrova è ancora tutto da definire. Sarebbe un profilo ideale per Tudor, ma prima serve organizzare su uscite ed entrate
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 13:01
Calciomercato Juve, O’Riley sempre più lontano. Il Brighton vuole…
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 12:32
Calciomercato Juve, trattativa in bilico per Molina. Prima serve…
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 13:35
Calciomercato Juve, Kolo Muani spinge per il ritorno. Il punto
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 12:22
Calciomercato Juve, Djalò pronto a partire: un club è fortemente interessato
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 11:24
Calciomercato Juve, Nicolas Jackson obiettivo ma la priorità è…
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 11:01
Calciomercato Juve, proposto Gundogan! La risposta del club bianconero
x