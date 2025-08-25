Calciomercato Juve, il Milan si allontana da Vlahovic. Ma in Premier…

Nonostante il gol del definitivo 2-0 nella gara di ieri, per la Juventus è ancora possibile una cessione di Dusan Vlahovic

Nella gara di ieri sera, Juventus-Parma, Dusan Vlahovic è subentrato nell’ultimo quarto d’ora e ha chiuso i conti con il 2-0. Il serbo resta un giocatore importante, ma la società valuta la sua partenza come un’opzione concreta. Il Milan sembra essere ormai defilato, essendo in trattativa con Harder, mentre alcune squadre di Premier League si sono interessate alla situazione.

Diversi club inglesi hanno sondato la possibilità di inserirsi sul numero 9 della Juventus. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma con il mercato inglese pronto a muoversi negli ultimissimi giorni, non è escluso un rilancio a sorpresa. La richiesta minima della Vecchia Signora è di 18 milioni di euro.