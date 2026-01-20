JuveNews.eu
Mercato, Mateta-Juve nelle mani di Comolli! Serve il rialzo

redazionejuvenews – 20 Gennaio, 16:01

Dopo il si del giocatore, la Juve sta cercando l'accordo economico con il Crystal Palace. Ecco cosa serve per arrivare a Mateta

di Alessandro Antei

Negli ultimi giorni la Juve ha individuato in Jean-Philippe Mateta il profilo ideale per l’attacco. Dopo aver raggiunto l’accordo con il centravanti (importante anche per giugno, qualora la società non dovesse chiudere per gennaio) serve aumentare l’offerta per strappare il si definitivo al Crystal Palace.

Comolli, dall’inizio della trattativa, sa molto bene che per avere il francese serve un’offerta totale di 40 milioni. La base di 35 più eventuali bonus. Entro stasera l’ad bianconero prenderà la decisione definitiva: per il momento la Signora ha offerto 30 milioni di euro complessivi. Seguiranno aggiornamenti.