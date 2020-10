TORINO- Tramite i canali ufficiali del club, Daniele Rugani ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Rennes: “Sono felice di essere qui, ho subito trovato un bell’ambiente. Non vedo l’ora di scendere in campo. Sono arrivato in un campionato importante e voglio dare il mio contributo per disputare una bella stagione. Champions? Il livello è molto alto, ma penso che avremo comunque le nostre occasioni per metterci in mostra”.