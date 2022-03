Calciomercato Juventus / Ora Allegri sogna in grande: “Ecco chi vorrebbe”

E' tutto vero: tra la Juventus e Paulo Dybala sarà addio. A fine di questa stagione le strade della Joya e della Vecchia Signora si separeranno definitivamente dopo anni di vittorie, gol e magie. Una decisione chiara e netta da parte della dirigenza bianconera, che non ha guardato in faccia a nessuno ed è andata avanti per la sua strada.