Calciomercato Juventus / Ora Pogba-Di Maria, poi subito altri 2: la raffica

Calciomercato Juventus - La raffica delle ultime notizie.

Il calciomercato è tornato e la Juventus è subito entrata in scena in grande stile. Già lo scorso gennaio il club bianconero ha dimostrato tutta la sua volontà di fare investimenti importanti per tornare ad essere subito grande. E adesso la Juve è pronta a bissare nel corso del mercato estivo.

Si è partiti in quarta con Paul Pogba ed Angel Di Maria. Un doppio possibile colpo di spessore enorme, due affari che confermiamo essere in dirittura d'arrivo. Per Pogba, nonostante la concorrenza, prevale sempre l'ottimismo. Con Di Maria ci sarebbero ancora da limare alcuni dettagli, ma nulla che possa far presagire un dietrofront improvviso. Ora la priorità della Juventus è chiudere queste due grosse operazioni. Ma poi?

Poi si proseguirà con le altre mosse di calciomercato, che la Juventus sta già preparando e intavolando sin da ora. Le idee, insomma, paiono molto chiare. Tra possibili addii ed altri colpi da novanta in entrata, ecco dunque tutte le ultime notizie di mercato che stanno circolando in queste ultime ore in orbita Juve: partiamo subito con la raffica <<<