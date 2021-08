Calciomercato Juventus / Non solo Kean, occhio: c’è un piano da sogno

Calciomercato Juventus, rivoluzione in arrivo.

Nel bene o nel male, siamo finalmente giunti al termine della telenovela più febbrile di questo calciomercato della Juventus. Dopo tante voci e indiscrezioni contrastanti delle ultime settimane, alla fine Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve per tornare al Manchester United.

Una cessione storica, come storico fu il colpo che portò CR7 sotto la Mole. Un addio destinato inevitabilmente a cambiare e spostare gli equilibri delle strategie bianconere, soprattutto dal punto di vista economico.

Oltre ad incassare i soldi della cessione infatti, la Juve risparmierà una quantità di soldi incredibile non avendo più a bilancio uno stipendio monstre come quello di Ronaldo. Ecco allora che per il dopo-CR7 si potrebbero aprire nuovi scenari davvero clamorosi <<<