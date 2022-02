Calciomercato Juventus, offerta a sorpresa: “Contratto pronto!” | La raffica

Quando si parla di Juventus, tra gli argomenti sempre caldi e attuali c'è anche il calciomercato. Ormai lo sapete: le notizie non finiscono mai di circolare, soprattutto per quanto riguarda il club bianconero. Che in effetti, tra rinnovi in ballo, possibili cessioni e nuovi colpi in entrata, rimane tra i più attivi proprio sul fronte mercato.