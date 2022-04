Calciomercato Juventus, non solo Pogba: “Un altro top player dallo United”

1 di 2

Ultime notizie

Mercato Juve, idea dal Manchester United.

Il nome di Paul Pogba torna ormai ciclicamente in orbita Juventus ad ogni sessione di calciomercato. Probabilmente, questa sarà però l'ultima volta. A fine stagione infatti il campione francese si svincolerà a parametro zero dal Manchester United. Dunque, in estate si materializzerà l'ultima occasione di riportare il Polpo sotto la Mole.

E la Juve, con ogni probabilità, ci proverà. Non si può almeno non tentare un affondo, viste le condizioni convenienti e il rapporto profondo che lega Pogba alla Vecchia Signora. Lo scoglio da superare, oltre alla pericolosa concorrenza di altri top club come PSG e Real Madrid, è sempre l'ingaggio. La Juventus potrebbe offrire al massimo 7 milioni più bonus o poco più.

Se Pogba facesse un passo verso Madama da questo punto di vista, allora l'affare potrebbe prendere veramente piede. Senza dimenticare la possibile mediazione di Mino Raiola, vecchio alleato di mercato della Juve. La pista quindi deve essere tenuta d'occhio fino alla fine, ma le sorprese da Manchester potrebbero non finire qui. In queste ore infatti si è parlato anche di un altro top player che in estate potrebbe trasferirsi dallo United alla Juventus <<<