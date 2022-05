Calciomercato Juventus / Non solo Pogba: sulla lista ci sono altri 7 mostri!

In questi ultimi giorni è tornato caldissimo il nome di Paul Pogba in orbita bianconera. Il centrocampista francese è un obiettivo concreto, non ci sono dubbi. Le ultime notizie confermano in pieno che la Juventus ci stia seriamente provando per Pogba, per il quale si attendono sviluppi importanti già nelle prossime ore. Ma il Polpo non è assolutamente l'unica suggestione ad effetto per il mercato bianconero.