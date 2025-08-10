Juventus, il punto su Kolo Muani - JuveNews.eu
Juventus, il punto su Kolo Muani

10 Agosto, 15:41
Kolo Muani ormai è diventato intoccabile per Tudor. L’allenatore se n’è accorto in fretta: senza di lui, la squadra perde troppo. E allora niente piani B, niente alternative. Solo lui, ad ogni costo. Con il Psg la strada è tracciata: prestito oneroso da 10 milioni, riscatto nel 2026 a condizioni quasi scontate, tra i 30

Kolo Muani ormai è diventato intoccabile per Tudor. L’allenatore se n’è accorto in fretta: senza di lui, la squadra perde troppo. E allora niente piani B, niente alternative. Solo lui, ad ogni costo.

Con il Psg la strada è tracciata: prestito oneroso da 10 milioni, riscatto nel 2026 a condizioni quasi scontate, tra i 30 e i 35 milioni. Un’operazione già apparecchiata, che aspetta solo l’ultimo via libera. Il francese, poi, ha scelto: vuole solo la Juventus, rifiutando qualsiasi altra destinazione. Resta un dettaglio — che dettaglio non è — legato alle uscite. E qui entra in gioco Kelly, pedina che potrebbe sbloccare tutto.

