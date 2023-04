Calciomercato Juventus / Boooom! Ferrero valuta un colpo da urlo!

1 di 2

La Juventus lavora sul mercato

Ferrero, presidente della Juventus

La Juventus sa bene che in vista della prossima stagione sarà necessario fare un grosso lavoro di rinnovamento. La rosa bianconera è forte ma le questioni in ballo sono tante, forse troppe. Per questa ragione si sta iniziando a pianificare tutto quello che c'è da fare, sin da ora che siamo ai primi giorni di Aprile. E' evidente - più che mai - che il lavoro da svolgere è molto.

Tra acquisti e cessioni, tutti si aspettano una mezza rivoluzione. C'è la questione legata a Rabiot e al suo rinnovo che tiene banco e lo stesso possiamo dire di Pogba, su cui il futuro tutto sembra tranne che chiaro. Massimiliano Allegri per ora non si è espresso ma l'ambiente - tutto - si aspetta qualcosa di più da lui. Di fatto, non è l'unico nome di cui mettersi a parlare.

In queste ultime ore stanno uscendo fuori diverse indiscrezioni legate a quelli che potrebbero essere gli acquisti in vista del prossimo anno. Tra i vari nomi, un po' a sorpresa, ne è uscito uno davvero molto interessante che quest'anno sta facendo sfracelli in Serie A <<<