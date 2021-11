Calciomercato Juventus / Un giocatore spiazza tutti: “Vuole andare via”

Nei progetti della Vecchia Signora c'è sicuramente la volontà di muoversi a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ma se è vero questo, è anche vero che la Juve deve cedere prima di poter comprare. I bianconeri devono fare cassa e sfoltire la rosa per fare spazio in squadra e a bilancio ai nuovi colpi in entrata.