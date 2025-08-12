Juventus, c’è un blocco di giocatori… che pesano

Alla Juventus la sensazione è che manchi solo il tassello del portiere, con Perin confermato alle spalle del titolare e motivato dalla prospettiva di giocare in Europa. Per il resto, il club si ritrova con un blocco consistente di calciatori ai margini del progetto, profili che potrebbero partire ma che, per ora, restano in rosa.

Alla Juventus la sensazione è che manchi solo il tassello del portiere, con Perin confermato alle spalle del titolare e motivato dalla prospettiva di giocare in Europa. Per il resto, il club si ritrova con un blocco consistente di calciatori ai margini del progetto, profili che potrebbero partire ma che, per ora, restano in rosa. La gestione di questa situazione è cambiata: un anno fa Giuntoli impose la linea dura, ora Tudor mantiene alta la tensione senza rotture, consapevole che non tutti lasceranno Torino e che, in alcuni casi, il loro contributo potrebbe tornare utile.

In difesa, le uscite più probabili sono già delineate. Facundo Gonzalez, in scadenza di contratto, è destinato a salutare. Tiago Djalò non ha convinto sul piano tecnico e verrà messo sul mercato. Lloyd Kelly potrebbe partire in caso di offerta concreta dal Sunderland. A destra, Nico Gonzalez non ha mai trovato continuità e resta un rebus. In mezzo, Douglas Luiz attende una proposta con obbligo di riscatto dal Nottingham Forest che finora non è arrivata, mentre Fabio Miretti è valutato internamente più di quanto offerto dal Napoli.

A sinistra, Rouhi ha estimatori in Serie A. In attacco, le riflessioni coinvolgono Adzic, Milik e Vlahovic: situazioni che potrebbero sbloccarsi in caso di incastri favorevoli. Sullo sfondo restano Rugani e McKennie, elementi che la società non esclude di trattenere per la loro utilità nell’arco di una stagione lunga e dispendiosa. Con il mercato ancora aperto, il vero nodo sarà capire quante di queste operazioni si concretizzeranno e quante resteranno soltanto appunti su un taccuino di fine estate.