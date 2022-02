Calciomercato Juventus / Piazza pulita: “Loro andranno via al 95%!”

1 di 14

Calciomercato Juventus, rivoluzione in arrivo.

Il prossimo calciomercato estivo della Juventus promette altre grosse novità. Non solo nuovi, grandi colpi in entrata: il club bianconero deve anche cedere e per questo sta già valutando il da farsi in questo senso. Sono tanti i giocatori bianconeri a rischio addio a fine stagione, la rivoluzione passerà anche da questo passaggio fondamentale.

La Vecchia Signora infatti vuole proseguire nel suo cammino di rinnovamento, ringiovanimento e rafforzamento. Per farlo, bisognerà far posto in rosa e soprattutto a bilancio ai nuovi acquisti.

Ma chi rischia veramente di non fare più parte del progetto bianconero già a partire dalla prossima stagione? Noi abbiamo fatto il punto nel nostro borsino, con tutte le percentuali aggiornate: ecco la carrellata di tutti i nomi partendo da chi ha una probabilità di addio più bassa, andando via via verso chi è destinato quasi certamente a partire <<<