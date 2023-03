Calciomercato, la Juve ribalta l’attacco: ecco chi vuole comprare

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus . Molto del prossimo mercato bianconero passerà dal destino del bomber serbo, che potrebbe anche essere lontano da Torino. Bisognerà capire se e quale competizione europea giocherà la Juve il prossimo anno. E intanto le sirene del calciomercato continuano a risuonare per Vlahovic.

L'attaccante ha infatti parecchi estimatori in giro per l'Europa. In corsa ci sarebbero alcune big inglesi ( Manchester United e Newcastle su tutte). Ma anche il Real Madrid starebbe monitorando la situazione relativa a Vlahovic, considerato tra i papabili eredi di Benzema. E nel frattempo la Juventus si guarda attorno alla ricerca dei possibili sostituti dell'ex Fiorentina.

I bianconeri infatti non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui Vlahovic dovesse veramente salutare Torino al termine di questa stagione. Anche perché l'eventuale cessione del centravanti classe 2000 comporterebbe anche un ingente incasso, che potrebbe poi essere reinvestito sul mercato in entrata. Ma chi potrebbe dunque arrivare al posto di Dusan? La lista della Juve in questo senso sarebbe già pronta: ecco tutti i nomi, uno dopo l'altro, che sarebbero finiti nel mirino della Vecchia Signora <<<