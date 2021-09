Mercato Juve / Adesso basta: Agnelli ora vuole fare piazza pulita

La crisi economica ha segnato le ultime sessioni di mercato e la Juve ne sa qualcosa. I bianconeri sono stati fortemente condizionati e limitati dal punto di vista economico, ma non solo a causa dell'emergenza Covid.

A bloccare la campagna acquisti della Juventus infatti sono stati anche altri fattori interni. Il primo tra tutti, l a difficoltà a fare mercato in uscita e piazzare gli esuberi per abbassare il monte ingaggi e incassare liquidità dalle cessioni.

Un aspetto questo in cui la Juventus ha fallito e che dunque ha frenato anche il mercato in entrata. Le cose però, almeno nelle intenzioni della società, dovranno cambiare. Già la cessione di CR7 è un pesantissimo passo, ma è solo il primo. Agnelli e soci infatti potrebbero presto fare piazza pulita: ci sarebbero già tantissimi giocatori a rischio addio e tra questi anche qualche clamorosa sorpresa. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i nomi in ballo <<<