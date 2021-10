Mercato Juve / Offerta folle in arrivo? “30 milioni più due giocatori!”

1 di 2

Ultime notizie

Calciomercato Juventus - Soldi e due giocatori: ecco l'offerta.

Guardando la rosa attuale della Juventus, la netta sensazione è che - pur parlando di una squadra sicuramente importante - manchi ancora qualcosa in vari reparti. Il mercato estivo della Juve non è stato certamente sfavillante. Sono arrivati i soli Kaio Jorge, Locatelli e Kean: il primo è un giovanissimo, il secondo è un colpo importante, il terzo un'ottima alternativa per l'attacco. Che però ha perso un certo Cristiano Ronaldo.

Non benissimo insomma. Soprattutto là in mezzo al campo. Già perché, nonostante l'arrivo del buon Locatelli, il centrocampo rimane ancora il reparto che regala minori garanzie a Max Allegri, che infatti non avrebbe affatto disdegnato l'arrivo di un ulteriore tassello in mediana nel corso dell'estate. Ecco perché, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, il club bianconero andrà a caccia con ogni probabilità di nuovi centrocampisti.

Tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora. Sul taccuino di Cherubini ci sono molti obiettivi importanti: da Tchouaméni - che molti indicano come la primissima scelta della Juventus - ai vari Witsel, Kamara, Kessie (in scadenza con i rossoneri) e altri ancora. Ma in queste ore è spuntato un altro nome davvero enorme, per il quale la Juve starebbe addirittura già preparando una super offerta <<<