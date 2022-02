Mercato Juve / Notizia pesantissima su Dybala? Attenzione: lui ha deciso!

Ormai leggere di voci e novità riguardanti il futuro di Paulo Dybala non sorprende. Anzi, in questo momento - con la Joya in scadenza tra poco più di 4 mesi e già libero di accordarsi sin da subito con un altro club - è più che normale che le indiscrezioni di mercato sulla Juve vertano soprattutto su questo argomento .

Ormai di tempo e di spazio di manovra non ce ne sono davvero più: è quasi arrivato il momento del dentro o fuori definitivo. Ed è proprio per questo che, come dicevamo, adesso le notizie in merito impazzano e sono praticamente all'ordine del giorno.