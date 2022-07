Mercato Juve, De Ligt: tutto deciso. E Pedullà svela: “Contatti avviati per…”

Tra l'altro il club bianconero, come riporta la Gazzetta dello Sport, spererebbe in un rilancio forte da parte del Chelsea per scatenare un'asta per De Ligt . I Blues però paiono essersi parecchio defilati e, almeno per il momento, non sono previsti ulteriori colpi di scena.

Dunque il Bayern Monaco avrebbe la strada abbastanza spianata per arrivare a mettere le mani su Matthijs de Ligt. Già incassato il pieno gradimento del giocatore e scalzata la concorrenza, adesso i bavaresi devono "solamente" trovare la quadra della trattativa con la Juventus. "Il Bayern è partito da 70-75 milioni, se arrivasse a 80 più bonus (non tutti difficili) per sfiorare quota 90, si potrebbe andare a dama", scrive il grande esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale. Secondo il giornalista, la Juve non mollerà sulle cifre richieste, anche perché sa che il Bayern può permettersi di avvicinarcisi. In queste ore, durante le quali sono attesi i dirigenti tedeschi a Torino, l'affare potrebbe entrare nel vivo. Ma tutto pare già deciso, a prescindere da cifre e tempistiche: de Ligt è sempre più vicino al Bayern Monaco. Ma Alfredo Pedullà ha parlato anche di altro in relazione al mercato della Juventus, svelando questa volta un possibile grosso colpo in entrata: i contatti sarebbero stati avviati sempre in queste ore <<<