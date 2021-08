Calciomercato Juventus - Agnelli si muove in prima persona.

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e anche alla chiusura della sessione di mercato e la Juve ha ancora diversi nodi da sciogliere. Cessioni, colpi in entrata e chiarire il futuro di qualche pezzo grosso sono gli obiettivi di questi ultimi dieci giorni del calciomercato bianconero. Secondo i colleghi di Sky Sport, adesso Andrea Agnelli è pronto a muoversi in prima persona per chiudere un'importantissima trattativa: ecco tutti i dettagli <<<