Mercato Juve – Se salta Depay, ecco chi arriva al suo posto | News

La Juve si aspettava di poter chiudere la trattativa molto prima, ma c'è ancora fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. Sky Sport riporta di alcuni dettagli da limare non solo per l'indennizzo da corrispondere al Barca, ma anche per alcuni bonus da riconoscere al giocatore e all'agente. Nessun allarmismo, ma Cherubini e Arrivabene stanno comunque tenendo in caldo dei nomi alternativi, tutti di primissimo livello. Ecco su chi punterebbe la Vecchia Signora in caso di clamoroso tracollo della trattativa Depay<<<