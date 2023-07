Mercato Juve | Colpo vicinissimo: “E’ quasi fatta, accordo raggiunto!”

La Juventus è al lavoro in sede di calciomercato e l'idea di Giuntoli sembra essere chiaramente quella di riuscire a dare ad Allegri una rosa per cui si possa seriamente lottare per la vittoria dello scudetto. Altro che qualificazione in Champions, insomma. Nelle mire del club bianconero ci sarebbe la volontà totale di provare l'assalto al tricolore. Per farlo, ovviamente, la rosa andrà migliorata ed è su questo che arrivano novità niente male.