Calciomercato Juve / Giuntoli scatenato! Colpo ad un passo: c’è l’accordo

La Juventus va di corsa, altro che chiacchiere. In queste ultime ore stanno circolando infatti diverse indiscrezioni che raccontano molto bene quello che sta accadendo in casa bianconera rispetto a diversi colpi che sarebbero nel mirino. Tanto per iniziare, uno, sarebbe ora vicinissimo.

Juventus Football Club: novità di mercato

Stiamo parlando di Kessie. Secondo quanto viene riferito da Il Tempo infatti Giuntoli avrebbe trovato l'accordo con il Barcellona. Si lavora per limare gli ultimi dettagli per un colpo che andrà a rinforzare in maniera pesantissima il centrocampo della Juve. Nella testa di Allegri, infatti, Kessie dovrebbe avere un ruolo assolutamente centrale rispetto al progetto del club Juventino. Adesso bisognerà ovviamente trovare la quadra anche rispetto all'ingaggio (lo stipendio) del calciatore. Ma tutte le ultime voci dicono che in un modo o nell'altro, l'affare alla fine andrà in porto. Aver trovato l'accordo con il Barcellona, probabilmente, è la parte più complessa dell'intera operazione. Che però non sarà l'ultima. Nella testa di Giuntoli c'è anche qualcos'altro di molto grosso <<<