Mercato Juve / Cherubini non si ferma più: “Bloccato un altro colpo!”

Mercato Juve - Cherubini scatenato: può chiudere un altro colpo.

Continuano ad arrivare importanti notizie di mercato in casa Juve. Che non pare avere più un freno in questo rush finale di calciomercato di gennaio. Manca poco alla chiusura, sempre meno tempo a disposizione per chiudere operazioni ed affari, ma Federico Cherubini e soci sono costantemente al lavoro.

Innanzi tutto, è praticamente fatta per due grosse cessioni: quelle di Kulusevski e Bentancur al Tottenham di Conte e Paratici. Due affari distinti che sono stati perfezionati in queste ultime ore, adesso manca solo l'ufficialità. E queste due uscite adesso concedono alla Juventus nuovo spazio di manovra per altri possibili colpi in entrata.

Il primo, in dirittura d'arrivo, è quello di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Trattativa lampo della Juve, che è pronta a chiudere questo nuovo grande acquisto per rinforzare anche il centrocampo. Ma pare proprio che la Vecchia Signora non voglia fermarsi più, fino alla fine. Stando alle ultime notizie infatti, la Juventus avrebbe in mano anche un altro colpo di calciomercato