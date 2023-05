Calciomercato, Juve stravolta: “Anche lui andrà via a fine anno”

Juventus ribaltata , quasi totalmente. Questo è quello che dovranno aspettarsi i tifosi della Juventus da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi. In questo senso, nei corridoi dei calciomercato sono diverse le persone che si aspettano un mezzo terremoto. Per fare ordine su tutto quello che sta succedendo, oggi abbiamo deciso di fare il punto della situazione aggiornandovi con il nostro borsino.

All'interno delle prossime info grafiche, troverete quella che è la situazione legata alla Juventus e a tutti i suoi movimenti circa i nomi più grossi e significativi. Con una bombetta finale che potrebbe stravolgere - e come - la sessione di mercato estiva. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito dal primo nome per andare via via avanti <<<