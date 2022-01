Mercato Juve / Annuncio potente: “Sì, la Juventus vuole comprarlo subito!”

Un ciclone di voci, indiscrezioni e rumors di mercato circondano giornalmente la Juve, che è impegnata a trovare le soluzioni giuste per intervenire e regalare ad Allegri qualche rinforzo prima del gong finale. L'elettricità di questi giorni è normale ed è giustificata appunto dal fatto che manca sempre meno alla chiusura del calciomercato di gennaio .

La Juventus deve ancora piazzare cessioni e nuovi colpi. Ma la dirigenza bianconera sta lavorando proprio su questi fronti , avendo rimandato a dopo la fine del mercato solo la questione relativa ai rinnovi. Prendendosi forse un grosso rischio, come conferma la questione Dybala .

Adesso però la Juve vuole concentrarsi solo sul mercato. Da ora in poi, ogni giorno, ogni ora può diventare quella buona per chiudere qualche operazione. E la la dirigenza bianconera, come confermano le ultime notizie di calciomercato, avrebbe le idee ben chiare su chi comprare <<<