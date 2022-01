Mercato Juve / Cherubini non si ferma: nel 2022 un altro colpo enorme!

Cherubini e soci hanno portato a Torino il miglior bomber che si potesse comprare, strappando Dusan Vlahovic alla Fiorentina e alla nutritissima concorrenza. E non solo: dentro anche il gigante Denis Zakaria per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri e il colpo Gatti in prospettiva.

Bene, anzi molto bene anche in uscita. Kulusevski e Bentancur al Tottenham, ma soprattutto Ramsey al Glasgow Rangers. Tanta roba per la Juventus, che però non si ferma e già guarda al prossimo futuro e all’estate. Quando sono attese infatti anche altre grosse novità, sia in uscita che in entrata: una rivoluzione totale iniziata a gennaio che verrà completata per l'appunto nei prossimi mesi e che potrebbe portare in dote anche un altro colpo enorme <<<