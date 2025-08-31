Mercato Juve, fatta per l'arrivo di Edon Zhegrova! E Nico Gonzalez...
Mercato Juve, fatta per l’arrivo di Edon Zhegrova! E Nico Gonzalez…

redazionejuvenews
31 Agosto, 19:35
Il Direttore Generale della Juventus, Damien Comolli, dopo il fischio di fine primo tempo ha chiuso un doppio colpo fondamentale

Svolta importantissima per il calciomercato della Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Damien Comolli ha chiuso l’arrivo dell’esterno kosovaro dopo il duplice fischio di Chiffi a Marassi. Al Lille andranno, compresi i bonus,  circa 25 milioni di euro.

Per chiudere l’affare, il Direttore Generale bianconero stava attendendo solamente l’ok della Liga per l’arrivo -in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze- di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Grande lavoro del dg che, durante Genoa-Juventus, è riuscito a chiudere un importantissimo doppio colpo.

