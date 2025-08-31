Mercato Juve, fatta per l'arrivo di Edon Zhegrova! E Nico Gonzalez...

Svolta importantissima per il calciomercato della Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Damien Comolli ha chiuso l’arrivo dell’esterno kosovaro dopo il duplice fischio di Chiffi a Marassi. Al Lille andranno, compresi i bonus, circa 25 milioni di euro.
Per chiudere l’affare, il Direttore Generale bianconero stava attendendo solamente l’ok della Liga per l’arrivo -in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze- di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Grande lavoro del dg che, durante Genoa-Juventus, è riuscito a chiudere un importantissimo doppio colpo.