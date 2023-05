Mercato Juve | Cambia tutto: “Ecco chi arriva con la Champions”

1 di 7

Juventus da rifare

La Juventus sta attraversando un momento difficile. Questo è chiaro e noto a tutti. Nelle ultime quattro partite, la squadra bianconera ha raccolto solamente un punto. Qualcosa che ha fatto accendere i riflettori sul futuro di Allegri. Max, nonostante i risultati negativi, sembra che l'allenatore Livornese abbia ancora la fiducia dei vertici della Juventus. Non è un segreto che la società abbia un grande apprezzamento per il tecnico toscano, considerato uno dei migliori in Italia e nel mondo. Detto questo, la sua posizione sulla panchina bianconera sembra in bilico.

Juventus, il calciomercato è alle porte

La Juventus, infatti, sta vivendo un momento di grande agitazione. La società si sta infatti muovendo per risolvere diverse vicende extra-campo che potrebbero avere ripercussioni sul futuro della squadra. Questo, alla Continassa, lo sanno tutti. Tuttavia, la Juventus sa che il futuro della squadra dipende in larga misura dalla qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo primario della squadra è quello di arrivare tra le prime quattro in classifica per ottenere il pass per la massima competizione europea. Almeno questo è l'obiettivo da raggiugere sul campo. Poi, i processi ed i relativi esiti, diranno il resto.

La Champions cambia il mercato della Juve

In questo senso, il calciomercato sarà un fattore cruciale. La Juventus dovrà fare degli acquisti mirati per rinforzare la squadra e affrontare al meglio la prossima stagione. Ma - come detto - molto dipenderà dalla disponibilità economica della società e dalla capacità di attrarre giocatori di alto livello. Motivo per cui la Champions farà la differenza. A seconda della qualificazione o meno alla massima competizione Europea, il mercato cambierà. TeleLombardia ha immaginato come cambierebbe tutto: andiamo a scoprire nome dopo nome, scorrendo la gallery, le differenze che ci sarebbero<<<