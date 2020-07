Calciomercato Juventus, voce a sorpresa: “Ora Paratici fa sul serio per…”

Calciomercato Juventus, attenzione: Paratici sta puntando forte su un nuovo obiettivo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai da tempo Fabio Paratici si è messo in moto in vista del prossimo calciomercato della Juventus. Lo dimostra il super scambio già portato a termine tra Pjanic ed Arthur con il Barcellona, ma questo è stato solo l’antipasto. Il CFO bianconero infatti è alla caccia di molti altri grossi obiettivi e in queste ore è spuntato un nome a sorpresa per il quale la Juve starebbe facendo davvero sul serio: poco fa è arrivato l’annuncio, ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE