Calciomercato Juventus, salta Milik? Spunta un nuovo bomber da 200 gol!

Calciomercato Juventus, Milik si complica: spunta un’altra alternativa di lusso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ormai è ben noto a tutti, uno dei più grandi obiettivi di calciomercato della Juventus è Arek Milik del Napoli. Sarri ha bisogno di un nuovo centravanti per la prossima stagione e apprezza moltissimo il polacco, ma De Laurentiis è un osso duro e continua a sparare alto per lasciarlo partire alla volta di Torino. Per abbassare i costi dell’operazione, Paratici avrebbe offerto agli azzurri Bernardeschi, nome molto gradito a Gattuso. Ma anche da questo punto di vista sono sorti dei problemi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, in caso di cessione Bernardeschi non vorrebbe andare al Napoli e il suo contratto pesante (con relativi diritti d’immagine) è un altro grosso ostacolo per il club partenopeo. Insomma, per tutte queste ragioni lo scambio rischia fortemente di saltare. Ecco perché la Juve starebbe valutando anche altre ipotesi. Negli ultimi giorni Tuttosport ha rilanciato la candidatura di Edin Dzeko della Roma, ma adesso sta circolando anche un nome nuovo di spessore internazionale: un bomber da ben 198 gol in carriera, ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE