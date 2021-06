Il calciomercato è materia fluida: fatto di ribaltoni dell'ultimo minuto e di occasioni che si creano all'improvviso. In passato, la Juventus ha dimostrato di saper cogliere le opportunità che fornisce il mercato, approfittando di situazioni favorevoli per portare a Torino grandi giocatori a ottime condizioni. Ed è proprio una grande occasione quella che starebbe per presentarsi alla dirigenza bianconera: ecco il colpaccio che può mettere a segno Cherubini <<<