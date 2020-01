Calciomercato Juventus, Paratici scatenato: sì, altri tre colpi subito!

Calciomercato Juventus, Paratici pensa ad altri 3 colpi subito: ecco la lista della spesa di gennaio

NEWS MERCATO JUVE – Preso Dejan Kulusevski e battuto Marotta, ma il calciomercato della Juventus non finisce certo qui. Il centrocampista svedese infatti rimarrà a Parma fino al termine della stagione, ma la Juve nel frattempo ha anche bisogno di rinforzi immediati. Ecco perché Fabio Paratici si starebbe muovendo concretamente per portare subito a Torino altri tre colpi grossi, già in questa sessione di mercato di gennaio. Ma andiamo più nello specifico. Il CFO bianconero starebbe cercando un difensore esterno, un centrocampista e un nuovo attaccante e nella sua lista della spesa ci sarebbero ben 12 giocatori tra i quali scegliere (3 difensori, 5 centrocampisti e 4 attaccanti). Noi li abbiamo racchiusi tutti in questa nostra raffica di calciomercato: eccoli tutti – nome per nome – nella nostra gallery dedicata, partendo dal primo nome >>>VAI AL PRIMO