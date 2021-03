Calciomercato Juventus, Paratici ha pronte due sorprese: “Si chiude in estate”

Calciomercato Juventus, Paratici prepara due sorprese in vista del mercato estivo: "Si chiude a fine stagione"

redazionejuvenews

Sono giorni decisivi in casa bianconera tra la sfida di campionato di sabato sera e il match di Champions martedì contro il Porto. Due gare cruciali per gli uomini di Pirlo, che non possono perdere il treno Scudetto e devono strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. La Juventus dovrà fare i conti con diverse assenze, specialmente sabato dove Pirlo con ogni probabilità non recupererà nessuno degli infortunati. Indipendentemente dalle prossime due partite, comunque, Paratici sa di dover preparare una mini-rivoluzione in estate. Specialmente a centrocampo, reparto che anche quest'anno ha mostrato troppe lacune.

Lacune che sorprendono visto quanto la società bianconera ha investito sulla mediana. La maxi-operazione che ha portato a Torino Arthur, falcidiato dagli infortuni nelle ultime settimane, è solo l'ultima grande spesa per il centrocampo. Visti i conti in rosso, la Juve sta fortemente valutando un abbattimento del tetto ingaggi. In quest'ottica ci sono due giocatori che possono alleggerire le casse bianconere. Stiamo parlando di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, entrambi arrivati con tante aspettative non pienamente rispettate. Nella Juve di Pirlo non sono imprescindibili, l'idea del tecnico bianconero è di puntare su centrocampisti diversi dal gallese e dal francese.

Per questo Paratici ha già attivato i suoi canali di riferimento per cercare di cedere Ramsey e Rabiot, così da ottenere due importanti plusvalenze ed alleggerire sensibilmente il monte ingaggi. Il primo può tornare in Inghilterra, lì dove è esploso con la maglia dell'Arsenal. Per Rabiot il mercato si può dividere tra Ligue 1 e Premier League, ed attenzione proprio all'Arsenal che in passato aveva mostrato grande interesse per l'ex PSG. Occhio soprattutto alla mediana bianconera, che è destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<